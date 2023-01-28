📹«Лидеры «Юве» попросили вернуть меня в команду». Лемина рассказал о конфликте с Аллегри

Считает, что поступили с ним неправильно.

Вряд ли многие помнят, что в составе «Ювентуса» играл такой хавбек − Марио Лемина. Сейчас он выступает за «Вулверхэмптон», а в Турине игрок провел два сезона. В разговоре с Колином Дикано, который опубликован на Youtube-канале Colinterview, Лемина вспомнил свой конфликт с Аллегри.

«Маркизио был травмирован, Аллегри был вынужден играть со мной. В пяти или шести играх я был одним из лучших на поле и был очень счастлив. Но потом Маркизио выздоровел и Аллегри посадил меня обратно на скамейку запасных. Я знаю, насколько хорош Маркизио, он принц Турина, но я просто не мог понять этого решения. В игре я плохо отреагировал на Аллегри, потому что чувствовал, что он вымещает все на мне.

Аллегри это не понравилось, он исключил меня из состава. Целый месяц я тренировался в одиночку. Но меня удивил очень хороший жест... Буффон, Кьеллини и Эвра, лидеры команды, пошли против Аллегри и попросили его вернуть меня.

Они сказали, что видят во мне большой потенциал и что на тренировках я даю много энергии и качества. Если бы в каждой команде были такие лидеры, было бы здорово».

Марио Лемина слегка приукрашивает. Он действительно показывал неплохие отрезки, но не был лучшим игроком на поле. Всего за «Юве» он сыграл в 29 матчах и забил 3 гола.