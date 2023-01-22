«Что это такое?!»: Погба высмеял Куадрадо из-за его выбора обуви
Поль разбирается в мемах.
Поль Погба подшутил над Хуаном Куадрадо из-за его выбора обуви.
Француз определенно гордится своим сильным чувством стиля, учитывая его любовь к видео в обновках и десяткам разных причесок. И, видимо, кроссовки Куадрадо не вписывались в рамки его чувства прекрасного.
В своих соцсетях Погба запостил видео, где он троллит своего товарища по команде, смеясь над его обувью. Сначала Поль смотрит в камеру с очень недовольным видом, а затем он переключил камеру на Куадрадо. Хуан попытался объяснить, что он выбрал «колумбийский стиль».
Погба закричал: «Что это такое?!», ссылаясь на старый мем.
Куадрадо воспринял все это спокойно и, лишь рассмеялся в ответ на претензии к его чувству стиля.
Погба вернулся в «Ювентус» этим летом, но из-за проблем с травмами еще не сыграл ни одной игры.
Полагается, что скоро он должен сыграть за вторую команду в товарищеском матче, чтобы тренерский штаб мог оценить уровень его физической формы.
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