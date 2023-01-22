Туринская Старушка
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«Что это такое?!»: Погба высмеял Куадрадо из-за его выбора обуви

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Поль Погба Поль Погба
Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
Футбол Футбол

Поль разбирается в мемах.

Поль Погба подшутил над Хуаном Куадрадо из-за его выбора обуви.

Француз определенно гордится своим сильным чувством стиля, учитывая его любовь к видео в обновках и десяткам разных причесок. И, видимо, кроссовки Куадрадо не вписывались в рамки его чувства прекрасного.

В своих соцсетях Погба запостил видео, где он троллит своего товарища по команде, смеясь над его обувью. Сначала Поль смотрит в камеру с очень недовольным видом, а затем он переключил камеру на Куадрадо. Хуан попытался объяснить, что он выбрал «колумбийский стиль».

Погба закричал: «Что это такое?!», ссылаясь на старый мем.

Куадрадо воспринял все это спокойно и, лишь рассмеялся в ответ на претензии к его чувству стиля.

Погба вернулся в «Ювентус» этим летом, но из-за проблем с травмами еще не сыграл ни одной игры.

Полагается, что скоро он должен сыграть за вторую команду в товарищеском матче, чтобы тренерский штаб мог оценить уровень его физической формы.

 

1 комментарий

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Артём Околович
Небось ещё эти шедевры колумбийской моды стоили не меньше 1000 евро за пару
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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