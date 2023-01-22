Туринская Старушка
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«Ювентус» топово разыграл штрафной: Ди Мария откатил мяч, а Данило точным ударом вогнал его в угол

Данило Данило
Мануэль Локателли Мануэль Локателли
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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Вратарь спасти не смог.

«Ювентус» проводит один из самых драматических матчей в сезоне. Команда Аллегри дважды умудрилась пропустить быстрые голы − в первом и втором тайме, один раз вести и два раза проигрывать по счету. Третий гол, который сравнял счет, получился конфеткой.

Футболисты «Аталанты» совершили большую ошибку, сбив Мануэля Локателли в непосредственной близости от своей штрафной. В Турине есть сразу два игрока, которые могут исполнить штрафной − Ди Мария и Милик.

Однако казалось, что пробивать готовятся двое − Ди Мария и Данило. Парни придумали не наносить прямой удар из данного положения, а неожиданно для соперника разыграть. Анхель разогнался, откатил мяч назад, а Данило со всей силы приложился по нему.

Даже Йоаким Мэле, лежащий на газоне как раз для таких случаев, помочь не мог: мяч пролетел недалеко от его ног.

 

10 комментариев

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Juve164
Ответ Laidinen
И когда это такой розыгрыш штрафного стал топовым...?
Когда автором на спортсе стал Никита Никулин
0
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Kanonir152
Ответ Grishgeorgov
Спасибо за картинки. В 21 веке это то, что нужно. Предлагаю вставлять газетные вырезки.
Стоит заметить, что с большим количеством картинок, статья из 3 строк кажется объемной)
+1
0
+1
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b0rke5
топовые картинки!
+1
0
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Уже по приколу захожу , как картинки расположили... Разделены текстом или нет)
+2
0
+2
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renar mamich
мне второй гол Юве понравился.Лучше бы его разобрали.
+2
0
+2
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Timiko
Официальный аккаунт серии А выкладывает записи хайлайтов всех матчей. Причем видео этого матча было выложено через час после окончания.

https://youtu.be/3l172_SIYK8
+1
0
+1
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OnTuMyC
раз нет прав на видосы то нельзя просто текстом тогда не позорясь с шакальными скриншотами? а мы уж дальше сами найдем.
+10
0
+10
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WilJkeee
Ответ Grishgeorgov
Спасибо за картинки. В 21 веке это то, что нужно. Предлагаю вставлять газетные вырезки.
Можно ещё краткий комментарий очевидцев
+24
0
+24
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Grishgeorgov
Спасибо за картинки. В 21 веке это то, что нужно. Предлагаю вставлять газетные вырезки.
+39
0
+39
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Laidinen
И когда это такой розыгрыш штрафного стал топовым...?
+1
-2
-1
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