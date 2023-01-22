«Ювентус» топово разыграл штрафной: Ди Мария откатил мяч, а Данило точным ударом вогнал его в угол

Вратарь спасти не смог.

«Ювентус» проводит один из самых драматических матчей в сезоне. Команда Аллегри дважды умудрилась пропустить быстрые голы − в первом и втором тайме, один раз вести и два раза проигрывать по счету. Третий гол, который сравнял счет, получился конфеткой.

Футболисты «Аталанты» совершили большую ошибку, сбив Мануэля Локателли в непосредственной близости от своей штрафной. В Турине есть сразу два игрока, которые могут исполнить штрафной − Ди Мария и Милик.

Однако казалось, что пробивать готовятся двое − Ди Мария и Данило. Парни придумали не наносить прямой удар из данного положения, а неожиданно для соперника разыграть. Анхель разогнался, откатил мяч назад, а Данило со всей силы приложился по нему.

Даже Йоаким Мэле, лежащий на газоне как раз для таких случаев, помочь не мог: мяч пролетел недалеко от его ног.