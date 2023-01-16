Уэстон Маккенни отказался переходить в «Астон Виллу» в середине сезона

В январе этого года «Ювентус» сидит сложа руки, парализованный финансовыми проблемами и административными неурядицами.

Болельщики надеются хотя бы на одно усиление в обороне, но руководство клуба не будет делать никаких трансферов, по крайней мере, до продажи одного из своих нынешних игроков команды - наиболее вероятным кандидатом является Уэстон Маккенни.

У американца были взлеты и падения с тех пор, как он перешел из «Шальке» в «Ювентус» в 2020 году. Сейчас к нему проявляют интерес клубы из Премьер-лиги.

Но, как сообщает Corriere di Torino, Маккенни отказался от перехода в середине сезона в «Астон Виллу».

Англичане недавно заменили Стивена Джеррарда на Унаи Эмери, и испанский тренер надеялся укрепить свою полузащиту, заполучив звезду «Юве».

Однако, Маккенни все еще ждет предложения от более престижных клубов, поскольку ранее им интересовались «Тоттенхэм» и «Боруссия».

В этом сезоне техасец забил гол и сделал результативную передачу в 14 матчах Серии А. Также на его счету два гола в Лиге чемпионов.