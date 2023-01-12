Лучано Спалетти: «У меня нет проблем с Аллегри, это у него какие-то проблемы со мной»
«Наполи» на своем поле разгромил «Ювентус» 5:1. Лучано Спаллетти сказал несколько слов о наставнике гостей Массимилиано Аллеги.
«Я неплохо знаю Аллегри, поэтому любопытства к нему не испытываю. У меня нет абсолютно никаких проблем с ним, однако, кажется, у него какие-то проблемы со мной», – заявил Спалетти еще до стартового свистка в интервью DAZN.
После такого разгрома логично предположить, что Спалетти действительно отлично изучил Аллегри.
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