Лучано Спалетти: «У меня нет проблем с Аллегри, это у него какие-то проблемы со мной»

«Наполи» на своем поле разгромил «Ювентус» 5:1. Лучано Спаллетти сказал несколько слов о наставнике гостей Массимилиано Аллеги.

«Я неплохо знаю Аллегри, поэтому любопытства к нему не испытываю. У меня нет абсолютно никаких проблем с ним, однако, кажется, у него какие-то проблемы со мной», – заявил Спалетти еще до стартового свистка в интервью DAZN.

После такого разгрома логично предположить, что Спалетти действительно отлично изучил Аллегри.