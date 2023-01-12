Туринская Старушка
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Лучано Спалетти: «У меня нет проблем с Аллегри, это у него какие-то проблемы со мной»

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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«Наполи» на своем поле разгромил «Ювентус» 5:1. Лучано Спаллетти сказал несколько слов о наставнике гостей Массимилиано Аллеги.

«Я неплохо знаю Аллегри, поэтому любопытства к нему не испытываю. У меня нет абсолютно никаких проблем с ним, однако, кажется, у него какие-то проблемы со мной», – заявил Спалетти еще до стартового свистка в интервью DAZN.

После такого разгрома логично предположить, что Спалетти действительно отлично изучил Аллегри.

1 комментарий

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Ruslan Kadiev
А чё его изучать . Такой жидкий футбол 🏈 не остаётся незамеченным
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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