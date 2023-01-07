«Ювентус» нашел в «Торино» наследника Хуана Куадрадо

Согласно Calciomercato, «Ювентус» хочет усилить правый фланг с помощью игрока «Торино».

Ранее «бьянконери» уже подписали у соседа Глейсона Бремера, а теперь интересуются Вилфридом Синго. В клубе видят в нем наследника Хуана Куадрадо, контракт которого истекает этим летом и вряд ли будет продлен.

Ивуариец мог бы пополнить ряды «Ювентуса» в конце сезона, стоимость его трансфера составила бы около 10 млн евро, поскольку его контракт с «Торино» заканчивается в июне 2024 года.

В текущем сезоне Синго провел 12 матчей в Серии А и 2 в Кубке Италии, записав в свой актив две результативные передачи.