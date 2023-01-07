Туринская Старушка
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«Ювентус» нашел в «Торино» наследника Хуана Куадрадо

Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
Вилфрид Синго Вилфрид Синго
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Согласно Calciomercato, «Ювентус» хочет усилить правый фланг с помощью игрока «Торино».

Ранее «бьянконери» уже подписали у соседа Глейсона Бремера, а теперь интересуются Вилфридом Синго. В клубе видят в нем наследника Хуана Куадрадо, контракт которого истекает этим летом и вряд ли будет продлен.

Ивуариец мог бы пополнить ряды «Ювентуса» в конце сезона, стоимость его трансфера составила бы около 10 млн евро, поскольку его контракт с «Торино» заканчивается в июне 2024 года.

В текущем сезоне Синго провел 12 матчей в Серии А и 2 в Кубке Италии, записав в свой актив две результативные передачи.

2 комментария

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Halicarnassus
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Ответ Halicarnassus
Ну да , новый Майкон найден )))) у Милана Эрнандес , который в свои 25 основной в сборной Франции , у Интера Дюмфрис, младенец , который тоже в сборной Голландии , а в Юве - Стено )) Гроза Африки )
Синго, простите )
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Halicarnassus
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Ну да , новый Майкон найден )))) у Милана Эрнандес , который в свои 25 основной в сборной Франции , у Интера Дюмфрис, младенец , который тоже в сборной Голландии , а в Юве - Стено )) Гроза Африки )
0
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