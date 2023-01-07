«Он был примером для всех нас». Гасперини вспоминает Джанлуку Виалли

Джан Пьеро Гасперини почтил память Джанлуки Виалли, скончавшегося от рака.

Легендарный нападающий играл за «Ювентус» и некоторые из лучших клубов Италии, прежде чем перейти в «Челси», который он потом возглавил.

Вилалли был в тренерском штабе сборной Италии, когда команда выиграла Евро-2020, и только в прошлом месяце ушел в отставку, чтобы бороться с болезнью.

Гасперини вспоминает, каким невероятным игроком и человеком был Джанлука Виалли.

«Я играл против него, когда он был в «Сампдории», а я в «Пескаре», но особенно хорошо я помню Джанлуку в «Ювентусе» - я тогда работал в молодежке и присутствовал на тренировках первой команды. Он был примером для всех нас, а не только для своих товарищей», - цитирует Гасперини Calciomercatoweb.