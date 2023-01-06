Аллегри отметил вклад аргентинцев в матче с «Удинезе»

В очередной раз «Ювентус» дотянул до последнего, но все же забил гол и вырвал победу против «Удинезе».

Матч получился непростым для команды Массимилиано Аллегри, по его окончании тренер похвалил своих игроков и поздравил их с восьмой домашней победой подряд, особенно отметив аргентинский дуэт.

Анхель Ди Мария вернулся на поле после легкой травмы и сразу же попал в стартовый состав, а Леандро Паредес заменил Мануэля Локателли во втором тайме и своей игрой помог Данило забить победный гол.

«Сегодня мы мало что смогли сделать в первом тайме, но прибавили во втором, у нас было несколько голевых моментов», — цитирует Аллегри la Gazzetta dello Sport.

«Ди Мария отлично сыграл, а Паредес отдал отличный пас. Без страстного желания выиграть в таких матчах сложно».

«Ди Мария отыграл больше часа на хорошем уровне. Я доволен всеми футболистами, кто вложил в матч свое сердце и желание».

«Мы возвращаемся к графику, по которому будем играть каждые три-четыре дня, мне потребуется помощь каждого футболиста».