Прощай, Джанлука. Семь знаковых фото времен Виалли в «Ювентусе»
Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет, он не смог побороть рак.
Виалли навсегда останется в сердцах болельщиков «бьянконери». В футболке «Ювентуса» Джанлука выступал с 1992 по 1996 год, великий нападающий выиграл с клубом все.
Давайте попытаемся вспомнить карьеру Виалли в «Ювентусе» в нескольких фотографиях.
1. Первое фото в футболке «бьянконери».
2. Капитан с кубком Лиги чемпионов в 1996 году.
3. В 1993 году Виалли стал обладателем Кубка УЕФА вместе с «Юве».
4. Вместе с Баджо: два туринских чемпиона.
5. Замечательный гол в матче против «Кремонезе» – его бывшей команды. 1994 год.
6. Гол в ворота еще одной бывшей команды – «Сампдории». Джанлука решил исход той встречи
7. Сезон 1994/95. Тогда «Ювентус» впервые за долгие годы наконец выиграл скудетто
Бонус: победа Италии на чемпионате Европы, которая согрела сердце каждого поклонника итальянского футбола.
Спасибо за все, легенда!
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