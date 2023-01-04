Прощай, Джанлука. Семь знаковых фото времен Виалли в «Ювентусе»

Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет, он не смог побороть рак.

Виалли навсегда останется в сердцах болельщиков «бьянконери». В футболке «Ювентуса» Джанлука выступал с 1992 по 1996 год, великий нападающий выиграл с клубом все.

Давайте попытаемся вспомнить карьеру Виалли в «Ювентусе» в нескольких фотографиях.

1. Первое фото в футболке «бьянконери».

2. Капитан с кубком Лиги чемпионов в 1996 году.

3. В 1993 году Виалли стал обладателем Кубка УЕФА вместе с «Юве».

4. Вместе с Баджо: два туринских чемпиона.

5. Замечательный гол в матче против «Кремонезе» – его бывшей команды. 1994 год.

6. Гол в ворота еще одной бывшей команды – «Сампдории». Джанлука решил исход той встречи

7. Сезон 1994/95. Тогда «Ювентус» впервые за долгие годы наконец выиграл скудетто

Бонус: победа Италии на чемпионате Европы, которая согрела сердце каждого поклонника итальянского футбола.

Спасибо за все, легенда!