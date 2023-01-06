«Ювентус» начал год так же, как и закончил предыдущий». Кассано снова критикует команду Аллегри

Антонио Кассано снова раскритиковал игру «Ювентуса» под руководством Массимилиано Аллегри после победы команды над «Кремонезе» с минимальным счетом.

«Юве» выиграл последние семь матчей в Серии А, сохранив ворота сухими – получается, что подопечные Аллегри в хорошей форме.

Тем не менее, игра «Ювентуса» в некоторых матчах впечатлила не всех – среди критиков оказался и Антонио Кассано.

«Ювентус» начал год так же, как и закончил предыдущий. У них то одно, то другое. Конечно, есть смягчающие обстоятельства – длительный перерыв и усталость после чемпионата мира у ряда игроков. Но команда не показала яркой игры, хотя и победила. Надеюсь, что в 2023 году «Юве» сделает больше трех передач. Я жду от них большего», - говорит бывший футболист «Ромы» и «Мадрида».