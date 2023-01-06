Туринская Старушка
Блог

«Ювентус» начал год так же, как и закончил предыдущий». Кассано снова критикует команду Аллегри

Антонио Кассано Антонио Кассано
Ювентус Ювентус
Клубы
Футбол Футбол

Антонио Кассано снова раскритиковал игру «Ювентуса» под руководством Массимилиано Аллегри после победы команды над «Кремонезе» с минимальным счетом.

«Юве» выиграл последние семь матчей в Серии А, сохранив ворота сухими – получается, что подопечные Аллегри в хорошей форме.

Тем не менее, игра «Ювентуса» в некоторых матчах впечатлила не всех – среди критиков оказался и Антонио Кассано.

«Ювентус» начал год так же, как и закончил предыдущий. У них то одно, то другое. Конечно, есть смягчающие обстоятельства – длительный перерыв и усталость после чемпионата мира у ряда игроков. Но команда не показала яркой игры, хотя и победила. Надеюсь, что в 2023 году «Юве» сделает больше трех передач. Я жду от них большего», - говорит бывший футболист «Ромы» и «Мадрида».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Павлюченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Помните фильм "Зигзаг удачи," где герой Буркова не мог говорить ни о чём другом, кроме выпивки?! Вот так и Кассано - оседлал любимого конька, в смысле - Зебру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорошо бы без Влаховича, ди Марии, Погба и половины Кьезы показывать гору креатива в атаке.
Аллегри, может быть, скучный, но упрямый. В обороне стало "сухо", набор очков пошёл в гору. Если хотя бы к весне в все четверо будут в строю, думаю, что большего мы наконец дождёмся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий