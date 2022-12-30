Туринская Старушка
Блог

📸 Бремер попытался спасти ворота «Ювентуса». Получилось эффектно, но не эффективно

Бремер Бремер
Ювентус Ювентус
Клубы
Футбол Футбол

В 16-м туре Серии А «Ювентус» отправился в гости к «Кремонезе». 

На 15-й минуте встречи Валери головой перекинул мяч через Шченсного. Бремер отчаянно помчался защищать ворота своей команды. Бразилец показал все чудеса акробатики и вынес с ленточки, но мяч уже успел пересечь линию. Но как же эффектно сыграл Бремер:

А вот эпизод с другого ракурса:

Правда, защитнику можно было так не напрягаться. Валери забрался в офсайд, его гол не был засчитан.

Но Бремера все равно стоит похвалить. Бразилец отлично сражался за свою команду. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий