📸 Бремер попытался спасти ворота «Ювентуса». Получилось эффектно, но не эффективно
В 16-м туре Серии А «Ювентус» отправился в гости к «Кремонезе».
На 15-й минуте встречи Валери головой перекинул мяч через Шченсного. Бремер отчаянно помчался защищать ворота своей команды. Бразилец показал все чудеса акробатики и вынес с ленточки, но мяч уже успел пересечь линию. Но как же эффектно сыграл Бремер:
А вот эпизод с другого ракурса:
Правда, защитнику можно было так не напрягаться. Валери забрался в офсайд, его гол не был засчитан.
Но Бремера все равно стоит похвалить. Бразилец отлично сражался за свою команду.
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