Аллегри заходит на трансферный рынок: хочет купить в «Юве» чемпиона мира-2022

Как сообщает Gazzetta dello Sport, с приближением зимнего трансферного рынка руководство «Ювентуса» начинает тщательно оценивать операции, которые будут проведены на трансферном рынке.

У Массимилиано Аллегри будет новая фундаментальная роль. Теперь он напрямую будет влиять на трансферы.

Одним из тех, кто, по сообщениям, точно нужен Аллегри - Алексис Мак Аллистер.

Полузащитник, ставший чемпионом мира с Аргентиной, в настоящее время играет за «Брайтон», но после победы на ЧМ теперь он мечтает о топ-клубе, и «Ювентус» является одним из возможных направлений.