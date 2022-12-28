Аллегри заходит на трансферный рынок: хочет купить в «Юве» чемпиона мира-2022
Как сообщает Gazzetta dello Sport, с приближением зимнего трансферного рынка руководство «Ювентуса» начинает тщательно оценивать операции, которые будут проведены на трансферном рынке.
У Массимилиано Аллегри будет новая фундаментальная роль. Теперь он напрямую будет влиять на трансферы.
Одним из тех, кто, по сообщениям, точно нужен Аллегри - Алексис Мак Аллистер.
Полузащитник, ставший чемпионом мира с Аргентиной, в настоящее время играет за «Брайтон», но после победы на ЧМ теперь он мечтает о топ-клубе, и «Ювентус» является одним из возможных направлений.
План тренера-менеджера «Ювентуса» прост: в случае ухода уже в январе Уэстона Маккенни, одного из игроков, за которым больше всего следят клубы Премьер-лиги (и, в частности, «Тоттенхэм» Паратичи), его может заменить аргентинец.
Рыночная стоимость Мак Аллистера - около 40 миллионов евро.
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