Туринская Старушка
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Аллегри заходит на трансферный рынок: хочет купить в «Юве» чемпиона мира-2022

Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
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Ювентус Ювентус
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Футбол Футбол

Как сообщает Gazzetta dello Sport, с приближением зимнего трансферного рынка руководство «Ювентуса» начинает тщательно оценивать операции, которые будут проведены на трансферном рынке.

У Массимилиано Аллегри будет новая фундаментальная роль. Теперь он напрямую будет влиять на трансферы. 

Одним из тех, кто, по сообщениям, точно нужен Аллегри - Алексис Мак Аллистер.

Полузащитник, ставший чемпионом мира с Аргентиной, в настоящее время играет за «Брайтон», но после победы на ЧМ теперь он мечтает о топ-клубе, и «Ювентус» является одним из возможных направлений.

План тренера-менеджера «Ювентуса» прост: в случае ухода уже в январе Уэстона Маккенни, одного из игроков, за которым больше всего следят клубы Премьер-лиги (и, в частности, «Тоттенхэм» Паратичи), его может заменить аргентинец.

Рыночная стоимость Мак Аллистера - около 40 миллионов евро.

2 комментария

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d.xoxlov
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Там очередь за всеми сборниками Аргентины уже как за водкой по талонам в 80-е. И вряд ли сегодняшний "Ювентус" будет в приоритете как у игроков, так и у их текущих клубов. Ведь закидать деньгами, как представители АПЛ, он изначально не настроен.
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K0run
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Надо было Де Пауля подписывать когда он в Удинезе играл, теперь поезд ушел. Я думаю так: Рабьо уходит, Паредаса не купят, Маккени на продажу. Я бы присмотрелся к Амбрабату хороший игрок настырный!!
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