Туринская Старушка
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«Здесь нужно продумывать абсолютно все». Федерико Гатти рассказывает, как «Ювентус» изменил его жизнь

Федерико Гатти Федерико Гатти
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Федерико Гатти блестяще провел прошлый сезон во «Фрозиноне», в итоге получив награду «Игрок года Серии B». Благодаря своим подвигам он в январе подписал контракт с «Ювентусом», а летом пополнил ряды Макса Аллегри.

24-летний футболист уверяет, что трансфер в Турин изменил его жизнь.

«Конечно же, моя жизнь изменилась: здесь нужно внимательно относиться к каждой детали на поле и за его пределами», - признался Гатти в интервью DAZN.

«В «Ювентусе» нужно тщательно продумывать абсолютно все. В начале у тебя это занимает время, но с доверием тренера, клуба и моих товарищей, я смог расти».

«Сейчас, по сути начинается новый сезон, потому что у нас полтора месяца был перерыв. Нужно полностью выкладываться в каждом матче вплоть до конца мая. Это очень важный сезон, каждый матч должен быть, как финал».

«Конечно, я мечтаю играть за сборную, но сейчас я полностью сосредоточен на «Ювентусе» - это легендарный клуб. Я хочу оставаться здесь, как можно дольше и должен быть готов на каждой тренировке, каждый раз, когда тренер смотрит на меня».

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