«Ювентус» продлил контракт с Сэмом Айлингом до 2025 года

Сэм Айлинг подписал новый контракт с «Ювентусом», положив конец слухам о его будущем в клубе.

Макс Аллегри несколько раз в этом сезоне выпускал англичанина на замену, и он добился впечатляющих результатов, заставив тренера оставить его в основном составе.

Его предыдущее соглашение с клубом истекало в конце сезона и было несколько команд, мониторивших ситуацию, будучи заинтересованными в его услугах.

В «Ювентусе» решили сохранить 19-летнего вингера и подписали с ним контракт до 2025 года, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

«Сэм Айлинг определился со своим будущим и теперь официально является игроком первой команды «Ювентуса», продлив свой контракт с клубом до 2025 года.

Сэм попал в Ювентус» в сентябре 2020 года из академии «Челси». Его путешествие в «Бьянконери» сочеталось с постоянным ростом, который привел его к дебюту в первой команде, ему хватило нескольких минут, чтобы показать мастерство».