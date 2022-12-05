Туринская Старушка
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📹«Ювентус» в отличном настроении на тренировке: Локателли и Гатти устроили поединок, а Перин заявил, что ждет возобновления сезона

Маттиа Перин Маттиа Перин
Федерико Гатти Федерико Гатти
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«Ювентус» возобновил тренировки после небольшого перерыва. В Катар отправились одиннадцать игроков команды, а те, кто остался в Турине, в основном это итальянцы, работают под руководством Массимилиано Аллегри.

Несмотря на проблемы клуба за пределами поля, атмосфера на тренировке кажется позитивной. Мануэль Локателли и Федерико Гатти устроили что-то вроде борцовского поединка, в котором полузащитник стал победителем. 

А Маттиа Перин заявил, что ждет не дождётся возобновления сезона.

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