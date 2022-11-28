Массимилиано Аллегри: «Моя дружба с Аньелли не прервется из-за того, что он перестал быть президентом клуба»
После отставки президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президента Павла Недведа и генерального директора Маурицио Арривабене председатель совета директоров клуба Джон Элканн подтвердил, что главный тренер Массимилиано Аллегри останется на своем посту.
«Массимилиано Аллегри остается ориентиром в спортивной сфере «Ювентуса»: мы рассчитываем на него и на всю команду в целом, чтобы они продолжали побеждать – в последних матчах они показали, что способны на это. Они показали, что могут поддерживать высокие цели «Ювентуса» на поле», – заявил председатель совета директоров «Юве» Джон Элканн.
Сам Аллегри на новости отреагировал следующим образом:
«Всегда очень приятно чувствовать доверие акционеров, и поэтому я благодарю Джона Элканна за эти слова».
Массимилиано Аллегри не мог не прокомментировать изменения, произошедшие в «Ювентусе».
«За годы моей работы в «Ювентусе» я всегда мог рассчитывать на поддержку Андреа Аньелли, с которым меня связывают дружеские отношения, и они не прервутся из-за того, что он перестал быть президентом клуба», - цитирует Аллегри Gazzetta dello Sport.
Тренер «Ювентуса» вернулся в Турин пару дней назад, чтобы спланировать возобновление тренировки команды, которые возобновятся 6 декабря.
С января вновь начнется гонка за скудетто в Серии А , а также «Ювентусом» будет предпринята попытка штурма Лиги Европы после разочаровывающего вылета из Лига чемпионов по окончании группового этапа.
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