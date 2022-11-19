К ЧМ готов: Уэстон Маккенни изменил стиль перед стартом турнира

Чемпионат мира в Катаре официально стартовал вчера: в матче-открытии между хозяевами турнира и Эквадором гости оказались сильнее – дубль оформил Эннер Валенсия. А сегодня в бой вступает сборная США: им предстоит игра против Уэльса.

В американской национальной команде есть несколько звезд европейского футбола: речь прежде всего о Кристиане Пулишиче («Челси»), Джованни Рейне («Боруссия»), Серджиньо Десте («Милан») и Уэстон Маккенни («Ювентус»).

Полузащитник туринского клуба серьезно подошел к подготовке к своему первому чемпионату мира и даже изменил прическу, добавив цвета национального флага.

Как думаете, поможет новый стиль Уэстону против Уэльса Гарета Бэйла?