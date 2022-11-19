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«Ради больших денег они готовы разрушить всю систему». Збигнев Бонек утверждает, что создателями Суперлиги движет лишь жадность

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Бывший игрок «Ювентуса» и представитель УЕФА Зиби Бонек раскритиковал клубы, поддерживающие проект Суперлиги, отметив, что те, кто продвигает идею успеха, просто не любят футбол.

«Ювентус», «Барселона» и «Реал Мадрид» верят в проект и работают над его реализацией.

Президент «бьянконери» Андреа Аньелли отказался от своих престижных должностей в УЕФА и ЕСА ради Суперлиги, кроме того, он предал дружбу с Александром Чеферином – так что обратного пути нет.

Бонек считает, что главными идеологами проекта движет только жадность.

«Они не просто думают о деньгах, но еще и хотят перевернуть спортивные правила и перечеркнуть футбольные ценности – мы же не американцы, которые привыкли к своим порядкам».

«Создатели Суперлиги не отказываются от своего проекта, при этом продолжая участвовать в существующих турнирах. Если они и дальше намерены работать над Суперлигой, то пусть уходят из других соревнований. Правда в том, что ради больших денег они готовы разрушить всю систему», - цитирует Бонека Tuttomercatoweb.

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