«Прогресс будет серьезным». Манфредини верит в успех «Ювентуса» в Серии А после Мундиаля

Бывший игрок «Ювентуса» Кристиан Манфредини уверен, что во второй половине сезона команда Массимилиано Аллегри будет сильнее. Бьянконери успешно закончили этот год, одержав шесть побед подряд и сохранив ворота сухими.

Макс Аллегри, наконец, начал доказывать, что его критики ошибались, и решение клуба не увольнять его, несмотря на плохую игру команды, было верным.

«Ювентус» обыграл «Лацио» в последнем матче перед перерывом, поднявшись таким образом на третью строчку в турнирной таблице.

Команда набрала форму даже раньше, чем к ней вернулся Поль Погба. Недавно восстановился Федерико Кьеза - он вернулся на поле после длительного перерыва и уже отметился голевой передачей.

Манфредини считает, что январе оба лидера наберут 100% форму и тогда «Ювентус» сложно будет остановить.

«Я считаю, что прогресс будет серьезным. Кьеза и Погба – ключевые футболисты для Аллегри, и они будут делать разницу на поле. У команды была психологическая проблема, но похоже, что она решена. На старте сезона «Ювентус» потерял много очков, но последние успехи помогли им вернуть веру в себя и это отражается на результатах. После чемпионата мира в распоряжении «Юве» будут их сильнейшие игроки, поэтому команда еще скажет свое слово в чемпионате», - цитирует Манфредини Il Bianconero.