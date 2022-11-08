Клаудио Маркизио объяснил, почему «Ювентус» должен лучше провести вторую половину сезона

Легенда «Ювентуса» Клаудио Маркизио считает, что клуб сможет сократить отставание от соперников в турнирной таблице Серии А. После победы над «Интером» в минувшие выходные, команда Макса Аллегри поднялась на пятую строчку.

«Юве» не пропустил в четвертом матче в чемпионате подряд: у команды есть сила характера и психологическая устойчивость, футболисты также укрепили свою физическую форму. Эта последовательность служит гарантом успеха, кроме того, «Юве» ждет возвращения некоторых важных игроков после нового года, поэтому я верю, что во второй половине сезона они продолжат восхождение по турнирной таблице», - цитирует Маркизио Tuttomercatoweb.