Костич – лучший. Оценки «Ювентуса» за матч с «Интером»

«Ювентус» одержал важнейшую победу с начала сезона, обыграв «Интер» на домашнем стадионе.

Хотя первый тайм остался за гостями, а хозяева даже не сумели нанести удар в створ, во втором тайме ситуация поменялась: на 52-й минуте «Ювентус» выбежал в контратаку после углового у своих ворот, Филип Костич сделал великолепную передачу в штрафную, а Адрен Рабьо нанес точный удар.

Команда Аллегри могла увеличить преимущество уже через 10 минут благодаря голу Данило, но судья увидел игру рукой - в итоге мяч не был засчитан. Но вдохновленный «Ювентус» не собирался останавливаться: Костич снова сделал голевую передачу, на этот раз на Николо Фаджоли.

В итоге: «Ювентус» обыгрывает «Интер» (2:0) и поднимается на пятую строчку Серии А.

Вот оценки команды Макса Аллегри за прошедший матч:

Оценки игроков, вышедших на замену: