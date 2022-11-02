Николо Фаджоли попал в символическую сборную Серии А после 12 тура

На прошлой неделе «Ювентус» обрел спасителя в лице Николо Фаджоли. Полузащитник еще ни разу не попадал в основу команды со старта сезона, но в матче с «Лечче» ему хватило и времени во втором тайме, чтобы забить победный гол.

21-летний футболист получил не только благодарность команды и болельщиков, но также попал в символическую сборную Серии А по итогам 12 тура, которую опубликовал Calciomercato.

Как и ожидалось, доминируют в сборной игроки «Наполи»: сразу четверо футболистов Лучано Спалетти попали в состав после победы над «Сассуоло» 4-0.

Вот полный состав символической сборной Серии А после 12 тура:

Террачано («Фиорентина»), Коффи Джиджи («Торино»), Ким («Наполи»), Бастони («Интер»), Кандрева («Салернитана»), Барелла («Интер»), Фаджоли («Ювентус»), Мариу Руй («Наполи»), Вольпато («Рома»), Осимхен («Наполи»), Кварацхелия («Наполи»).