«Клуб сохранил многих футболистов из благодарности». Дамиано Томмази считает, что состав «Юве» нуждается в радикальных изменениях

Бывший игрок «Ромы», а ныне мэр Вероны Дамиано Томмази настаивает, что сегодняшний «Ювентус» должен быть перестроен. Сезон для «бьянконери» начался неудачно, возвращение Макса Аллегри не оправдало ожиданий болельщиков и даже усиления состава не помогли изменить плачевное положение команды.

Томмази отмечает, что «Ювентус» нуждается в полном обновлении, только после которого можно будет ждать улучшения результатов.

«После стольких лет успеха сложно сказать, что тало причиной кризиса, в котором сейчас находится клуб. Разумеется, Аллегри не ожидал такого количества сложностей по возвращении, но на сегодняшний день очевидно, что «Ювентус» должен работать над реконструкцией состава: клуб сохранил многих футболистов из благодарности за помощь в достижении предыдущих успехов, но сейчас они уже не в той форме, чтобы снова вывести «Ювентус» на вершину», - заявил ТоммазиTuttomercatoweb.