Туринская Старушка
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«Ювентус» получил хорошие новости о состоянии двух молодых игроков

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Сэм Айлинг
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Вчера «Ювентусу» удалось одержать победу над «Лечче» и заработать важнейших три очка. Главным героем матча стал молодой игрок команды Николо Фаджоли, забив свой первый гол в Серии А.

Однако, после финального свистка у Макса Аллегри появился повод для беспокойства о других юных представителях «Ювентуса», также принимавших участие в матче: Матиасе Соуле и Сэме Айлинге.

Сегодня итальянский журналист Джованни Альбанезе поделился хорошими новостями относительно состояния здоровья молодых игроков. Аргентинец был вынужден покинуть поле из-за судороги, а англичанин получил удар в лодыжку. Однако, оба футболиста будут готовы к матчам с «ПСЖ» и «Интером».

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