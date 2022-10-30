📹Фаджоли собирался поприветствовать болельщиков, но Пинсольо не дал этого сделать

В сети завирусилось видео: герой вчерашнего матча «Лечче» – «Ювентус» Николо Фаджоли собирался подарить свою футболку и шел к фанатскому сектору, когда его остановил Карло Пинсольо. Фаджоли был явно удивлен такой реакцией старшего товарища.

Болельщики в Twitter прокомментировали ситуацию и мнения разделились: одни отнеслись к произошедшему негативно, а другие отметили, что футболку, в которой игрок забил первый гол, лучше сохранить на память.

«Кто вообще такой Пинсольо? А, тот парень, который в расцвете сил стоил на рынке 1 млн евро».

«У этого клуба не будет светлого будущего, пока на скамейке старые игроки, считающие, что они в армии…Фаджоли просто хотел насладиться моментом».

«Эти старшие футболисты просто смешны!».

«Это футболка с матча, где он забил первый гол за «Ювентус». Потом она станет отличным воспоминанием».

«Да даже если бы он не подарил футболку, он шел к фанатскому сектору, чтобы поблагодарить болельщиков, которые проехали тысячи километров, чтобы попасть на матч – ничего в этом плохого нет».

«Это все инструкции Аньелли!».