«Я болельщик «Юве» и 21 год мечтал забить этот гол». Фаджоли делится эмоциями после первого успеха в Серии А

По окончании матча между «Ювентусом» и «Лечче» главный герой встречи Николо Фаджоли поделился с DAZN впечатлениями после первого гола в Серии А, который помог его команде взять необходимые три очка.

Об эмоциях

«Это был прекрасный гол, меня переполняют эмоции, потому что я всю жизнь ждал этого момента – забивать за «Ювентус» прекрасно».

«Я 21 год болею за «Юве», поэтому сегодня испытал невероятное чувство. Когда я шел к цели, то казалось, что никогда не дойду, но это случилось».

О голе в стиле Дель Пьеро

«Да, можно сказать, что гол получился немного в стиле Дель Пьеро! В детстве я следил за его игрой, он был моим кумиром, когда Дель Пьеро завершил карьеру, то я стал следить за Дибалой – он тоже забивал такие мячи».

О своей роли на поле

«Мне комфортно играть перед защитой, в прошлом году в Серии Б я очень вырос и всегда играл там».

«Ювентусу» предстоит заново отстроить команду, опираясь на таких молодых талантов, как Фаджоли, жаждущих играть за клуб. Вчерашний гол стал наградой Николо за упорную работу.