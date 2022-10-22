«Настроение команды улучшилось». Мануэль Локателли комментирует победу «Юве» в матче с «Эльче»

Вчера «Ювентус» дома разгромил «Эмполи» (4-0), Мануэль Локателли поделился впечатлениями от игры в интервью для Sky Sports.

«Я доволен тем матчем, который мы провели: я набираю физическую и психологическую форму. Настроение команды также улучшилось, что очень важно. Мы должны продолжать в том же духе, играть с такой же злобой, как сегодня».

«Нам было стыдно за плохой результат с «Маккаби», но нужна смелость и сплоченность, чтобы преодолеть неудачи, мы стараемся их проявить. Матч с «Бенфикой»? Нужно опираться на тот настрой, что мы демонстрируем в последних двух играх и тогда посмотрим, что произойдет».

Напомним, что команда Массимилиано Аллегри одержала две победы подряд в Серии А, победив в туринском дерби (1-0) и обыграв «Эмполи» (4-0). В ближайший вторник «Юве» вернется в Лигу чемпионов, чтобы встретиться с «Бенфикой».