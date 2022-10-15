«Сомневаюсь, что хоть один топ-клуб возьмет его на работу». Кассано уверен, что Аллегри - причина проблем «Ювентуса»

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано уверен, что причина проблем «Ювентуса» в этом сезоне в тренере команды, чьи успехи остались в прошлом.

При Массимилиано Аллегри «Ювентус» выигрывал Серию А пять раз подряд, но прошлый сезон завершил без трофеев, а сезон начал неудачно – возвращение Аллегри в клуб пошло не по плану.

Журналисты критикуют футболистов за невыразительную игру, но Антонио Кассано считает, что проблема в тренере.

«Команда просто больше не может его выносить. После матча с «Вильярреалом» Аллегри надо было уволить. Самое ужасное – это когда он высокомерно говорит, что команда преодолеет этот кризис. Но проблема в нем самом – уже в октябре «Ювентус» лишился шансов на успех. Сейчас Аллегри должен отойти в сторону и поработать над собой».

«Пиоли может дать ему пару уроков. Цикл закончился с тренером, а не с командой, которая понимает свой потенциал. Аллегри – самонадеянный тип, который всегда смотрит к себе в карман. Я сомневаюсь, что хоть один топ-клуб возьмет его на работу», - цитирует Кассано Il Bianconero.