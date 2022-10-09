«Ювентус» обнародовал доходы Аньелли, Недведа и Арривабене

Зачастую в новостях освещаются зарплаты игроков и суммы трансферов, но многих интересуют и доходы руководства клубов.

Официальный сайт «Ювентуса» решил удовлетворить любопытство и опубликовал «Письмо председателя совета директоров акционерам», в котором содержится и финансовая отчетность.

Клуб обнародовал доходы президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президента Павла Недведа и генерального директора Маурицо Арривабене.

Аньелли на сегодняшний день зарабатывает 520 000 евро за сезон: в эту сумму входят 450 000 евро, как доход президента и 35 000 евро, как доход директора клуба, а также некоторые бонусы.

Сообщается, что ранее Андреа Аньелли получал 700 000 евро, но принял решение сократить свои доходы в связи с финансовыми трудностями клуба.

Павел Недвед зарабатывает 516 000 евро за сезон: в 466 000 оценивается работа вице-президента и в 35 000 директора клуба.

Маурицио Аррвабене тоже пошел на сокращение зарплаты, но все-равно остается самым высокооплачиваемым руководителем клуба. СЕО «Ювентуса» зарабатывает 1,22 млн евро за сезон, а также получает некоторые бонусы, например, служебный автомобиль, страховку, оплату жилья, а также посещения ресторанов.