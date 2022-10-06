Журналист уверен, что Анхель Ди Мария в одиночку может вернуть «Ювентус» на вершину

Итальянский журналист Альберто Делла Пальма считает, что Анхель Ди Мария в одиночку может помочь «Ювентусу» вернуться на вершину в Серии А. Нападающий пополнил ряды туринского клуба летом и показывает отличную результативность.

На счету у Ди Марии три ассиста в прошедшем матче с «Маккаби Хайфой», будем надеяться, что аргентинец продолжит помогать команде своей выдающейся игрой.

«Бьянконери» пришлось нелегко со старта сезона, сосенно в домашнем чемпионате. Им нужно вернуться в форму как можно быстрее, и Делла Пальма верит, что Ди Мария должен сыграть ключевую роль в успехе команды.

«Ди Мария, которым мы восхищались в матче с «Маккаби», способен в одиночку повлиять на расстановку сил в Скудетто, потому что его футбол более изобретательный, чем у всего «Юве», - цитирует журналиста Tuttomercatoweb.