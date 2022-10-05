Сколько раз встречались «Маккаби» и «Юве»? Чем закончились предыдущие игры? Самые интересные факты о противостоянии клубов
После убедительной победы над «Болоньей» в чемпионате Италии «Ювентус» попытается добыть три очка в матче Лиги чемпионов. Туринцы встретятся с «Маккаби» из Хайфы.
Оказывается, у этого противостояния есть скромная история. Давайте взглянем на несколько любопытных фактов в преддверии матча Лиги чемпионов.
- В прошлом туре ЛЧ «бьянконери» потерпели домашнее поражение от «Бенфики». Этот матч стал седьмым проигрышем туринцев на «Альянц Стадиуме» в еврокубках. Всего стадион принял 51 еврокубковую встречу. 32 раза «Ювентус» победил, 12 раз клуб сыграл вничью.
- Так совпало, что в последний раз, когда «Маккаби» выходил в ЛЧ (сезон 2009/10), клуб также был в одной группе с «бьянконери». Команды, как и в этом сезоне, встречались в третьем и четвертом турах.
- В том розыгрыше единственный гол в Турине забил Джорджио Кьеллини, а в Израиле отличился Мауро Каморанези.
- Всего «Ювентус» провел четыре официальных матча против израильских клубов. Помимо упомянутых встреч с «Маккаби» из Хайфы, «Юве» играл с «Маккаби» из Тель-Авива в Лиги чемпионов в сезоне 2004/05.
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