Несмотря на непростой старт сезона «Ювентус» остается сильнейшим клубом в мире, для большинства футболистов было бы честью носить черно-белую футболку. Это подтверждает бывший защитник клуба Никола Легротталье.

Футболист присоединился к «Ювентусу» в 2003 году после впечатляющего сезона в «Кьево», но на тот момент его характер был недостаточно закален для того, чтобы бороться в таком клубе, как «Юве», поэтому в итоге он оказался в аренде.

После сезонов в «Болонье» и «Сиене» центральный защитник вернулся в Турин в 2006 году на фоне скандала Кальчополи и ухода ряда топ-футболистов. Никола смог воспользоваться шансом и закрепиться в обороне.

Легротталье вместе с Джорджо Кьеллини провел следующие четыре года в центре защиты «Ювентуса», он по сей день испытывает благодарность по отношению к клубу за полученную возможность.

«Юве» был поворотным моментом в моей карьере и личной жизни. Тех, кто играл за этот клуб, будут помнить всегда», - говорит 45-летний футболист в интервью для Gianlucadimarzio.com.

«Ювентус» оставил след в мире футбола. Мне повезло, потому что я играл в Турине 7 лет и получил такой опыт».

«Было несколько неудач, прежде чем я понял, что действительно значит футболка «Ювентуса». Когда я заработал уважение болельщиков, то все стало намного проще».

«В жизни есть принципы, которым нужно следовать – ты учишься этому в «Юве».