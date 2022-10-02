Рекорд Бонуччи и лучшая беспроигрышная серия: цифры перед матчем «Ювентус» - «Болонья»

Если смотреть на статистику, то у «Ювентуса» есть преимущество в матче с «Болоньей». Перед сегодняшней встречей команд официальный сайт туринцев поделился интересными фактами об их истории противостояния.

Клубы встречались в Серии А 150 раз: «Ювентусу» - удалось одержать 78 побед, а «Болонья» играла вничью и терпела поражения против туринцев больше, чем против любого другого соперника в домашнем чемпионате.

«Юве» не проигрывал «Болонье» в последних 20 матчах: у «бьянконери» 16 побед и 4 ничьи – это самая длительная беспроигрышная серия клуба в чемпионате Италии.

На стадионе «Альянц» команда Аллегри выиграла 8 из последних 9 встреч с «Болоньей». Кроме того, ни одна из команд не пропустила меньше голов, чем «Ювентус» во втором тайме (всего два). С другой стороны, только «Интер» и «Монца» пропустили больше голов, чем «Болонья» (7) после перерыва.

В 2022 году «Болонья» выиграла только один выездной матч из 13 – этот отрицательный рекорд клуб делит с «Сампдорией».

Важно отметить, что сегодня на поле вернется Леонардо Бонуччи. Для капитана эта игра станет 482-й в составе «Ювентуса», он повторит результат Роберто Беттеги и займет шестую строчку в списке футболистов-рекордсменов по количеству матчей за «Юве». Пальму первенства удерживает Алессандро Дель Пьеро (705), за ним следуют Джанлуиджи Буффон (676) и Гаэтано Ширеа (552).