Туринская Старушка
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«Я не хочу сказать, что Конте лучше, чем Аллегри». Деян Кулусевски сравнивает двух тренеров

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Антонио Конте Антонио Конте
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В последнее время все больше болельщиков «Ювентуса» требуют увольнения Макса Аллегри. Хотя нельзя сказать, что в 2014 году Антонио Конте расстался с клубом позитивно, именно его называют идеальной заменой Аллегри.

Вне всяких сомнений и Конте, и Аллегри уже заработали свое место в истории «Ювентуса». Антонио дал старт девятилетнему доминированию туринского клуба, а Массимилиано успешно принял эстафету. 

На сегодняшний день работу Конте в «Тоттенхэме» высоко оценивают, а вот дела Аллегри в Турине идут прямо противоположным образом.

Деян Кулусевски за пол года не смог заработать место в основе команды Аллегри, но с января дал второе дыхание своей карьере в «Тоттенхэме».

Шведский вингер рассказал об опыте работы с обоими тренерами.

«В «Тоттенхэме» я играю регулярно и больше тренируюсь в зале. Антонио общается со мной - он легко может завоевать твое сердце», - сказал Кулусевски в интервью la Gazzetta dello Sport.

«Я из тех, кто предпочитает смотреть вперед, а не назад. Я не чувствовал себя хорошо в «Ювентусе» по множеству причин, и когда ты понимаешь, что дела идут не так, как хотелось, то сложно изменить курс».

«Я не хочу сказать, что Конте лучше, чем Аллегри, потому что я уважаю обоих – оба выиграли множество трофеев, но их методы работы и понимание футбола совершенно разные».

«В «Тоттенхэме» приходится больше попотеть в тренажерке, но на поле ты видишь результат».

«После переезда из Турина в Лондон мой мир изменился».

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