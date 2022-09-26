Паоло Мальдини советует не беспокоиться из-за трудного периода «Ювентуса»: переживать спад – это нормально

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини советует не беспокоиться из-за плохой формы «Ювентуса», утверждая, что для команд нормально переживать спад в течение некоторого времени.

«Юве» прошлый сезон закончил без трофеев, а этот снова начал неудачно, несмотря на усиление состава в летнее трансферное окно. До международного перерыва туринцы проиграли три из четырех матчей.

На Макса Аллегри оказывается серьезное давление: болельщики обеспокоены, эксперты критикуют футболистов и тренерский штаб. Однако, Мальдини настаивает, что ситуация вполне естественная.

«Спад случается – это периодически может происходить с командой, я понимаю их трудности, но хочу сосредоточиться на «Милане», - цитирует Мальдини TuttoJuve.