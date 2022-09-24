Показательная статистика Паредеса: футболист расцвел в сборной

Многие игроки «Ювентуса» перерождаются в национальных сборных во время международного перерыва. Видимо им идет на пользу смена атмосферы после неудачного старта сезона «Юве»: они становятся быстрее, веселее и все меньше похожими на подопечных Аллегри.

Очень показательной можно назвать статистику Леандро Паредеса: вчера сборная Аргентины обыграла Гондурас, и полузащитник сделал 101 пас – 97 получились точными.

Неделю назад в матче с «Монцей» аргентинец отметился 40 пасами – это меньше половины – большая часть из них была сделана назад, трижды он ошибся.