Клаудио Маркизио считает, что последним неудачам «Ювентуса нет оправдания

Бывшая звезда «Ювентуса» Клаудио Маркизио говорил о неудачах клуба в этом сезоне. Полузащитник признается, что ему тяжело видеть, как команда теряет очки против более слабых соперников.

Прошлый сезон был для «Юве» провальным и закончился без трофеев. В клубе хотят перемен, но пока их не видно.

Команда Макса Аллегри под большим давлением после поражения в последнем матче от «Монца». Они могут выдохнуть и собраться с силами пока идет международный перерыв, но возвращение клубного футбола не за горами, и болельщики будут ждать результатов.

Маркизио считает, что последним неудачам команды нет оправдания.

«Сегодня «Ювентус» больно видеть. Это особенный сезон – ожидания всегда высоки, но после такой трансферной компании ситуация должна была измениться. Я – фанат «Юве», я не понимаю почему команда теряет очки против слабых соперников, при всем к ним уважении», - цитирует Клаудио Tuttomercatoweb.