«Я опустошён». Джорджо Кьеллини продолжает страдать из-за неудачи Италии в отборе на Чемпионат мира

Джорджо Кьеллини продлил свою карьеру в «Ювентусе», потому что хотел вести за собой сборную Италии на Чемпионате мира в Катаре. Однако, в итоге Джорджо покинул клуб на год раньше, поскольку итальянцы не смогли попасть на Мундиаль.

Теперь Кьеллини выступает в МЛС: он признается, что будет смотреть турнир, хотя сердце его разбито.

«Я все еще опустошен неудачей. Честно говоря, я и не думал, что такое может произойти. Я выступал за сборную до тех пор, пока мог быть ориентиром для молодежи, становиться обузой не было никакого смысла», - цитирует защитника Tuttojuve,

После победы на Евро-2020 все ожидали, что Италия сыграет на Чемпионате мира в Катаре, но этого не произошло.