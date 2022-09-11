Милик принес победу «Юве», но гол отменили из-за офсайда у Бонуччи: все это привело к драке и куче удалений

Нереальные страсти произошли в концовке матча «Юве» и «Салернитаны».

Аркадиуш Милик удачно пробил головой после подачи с углового. На последних секундах!

Но на пути мяча был Боннуччи, который находился в офсайде:

Был ли прав арбитр?

Милик был в экстазе – «Юве» уже праздновал победу:

Но в итоге, все переросло в споры игроков гостей и массовую стычку у скамеек:

Сначала удалили Милика, который снял футболку после гола.

Затем отправили в раздевалку Куадрадо, он сильно спорил с арбитром. Также выгнали Фацио из «Салернитаны» и несколько представителей тренерского штаба.

Итог – 2:2. «Ювентус» вытащил ничью благодаря пенальти от Боннуччи. Кстати, вратарь его потащил, но защитник «Юве» успел на добивании.

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