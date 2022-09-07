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«Теперь вы поймете, почему «Шахтер» отказался продать его за 30 миллионов». Фабрицио Романо в восторге от молодого украинского таланта

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Донецкий «Шахтер» сенсационного разгромил «Лейпциг», один из голов забил потенциальный новичок «Юве».

В первом туре Лиги чемпионов украинский клуб обыграл немецкий «Ред Булл Лейпциг» со счетом 4:1. Один из голов забил 21-летний Михаил Мудрик, которым активно интересуется «Ювентус» - сообщается, что «Шахтер» просит за полузащитника 50 миллионов евро.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, «Эвертон» сделал украинской команде устное предложение в размере 30 млн евро, но получил отказ. Также возможностью подписать 21-летнего футболиста интересовался «Арсенал», но он контактировал только со стороной полузащитника.

В прошлом сезоне чемпионата Украины Мудрик отдал 6 голевых пасов за 11 матчей.

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