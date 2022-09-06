«Миретти железный игрок основы»: фанаты «Юве» выбрали идеальный состав на матч против «ПСЖ»

«Ювентус» уже этим вечером откроет сезон европейского футбола. Первый матч туринцев в Лиге чемпионов будет непростым: команда играет на выезде, еще и против такого серьезного соперника.

Но «бьянконери» не собираются раньше времени опускать руки. Болельщики верят в свою команду, фанаты выбрали состав, который, по их мнению, справится с грозным трио Месси, Мбаппе и Неймара. Многие болельщики считают, что в старте обязан появиться Миретти.

Состав «Ювентуса» на матч против «ПСЖ», по версии фанатов туринского клуба:

А вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Сейчас Миретти железно является игроком основы. Учитывая возраст, ему даже не нужно много времени на отдых».

💭 «Миретти должен выйти позади Милика и Влаховича. Он отлично справится с этой ролью».

💭 «Против парижан будет сложно. Конечно, если Миретти выйдет вместо некоторых зомби, он, несомненно, сделает нашу игру красивее».

💭 «Безусловно, Миретти заслуживает того, чтобы играть в Лиге чемпионов, именно так молодой игрок сможет набраться опыта. Поверьте, он сможет сполна отплатить за оказанное доверие».

💭 «Если Аллегри выпустит вместо Миретти Маккенни, он допустит ужасную ошибку. «Ювентусу» нужен новый тренер!»

💭 «Ужасно не хочу видеть Сандро и Маккени».

Что думаете, какой состав должен выбрать Аллегри на матч против «ПСЖ?»

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