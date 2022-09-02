«Ювентус» вызволяет Фработту из «Лечче» и отправляет в аренду в новый клуб

«Ювентус» отменил переход Джанлуки Фработта в «Лечче» на правах аренды, отправив его в аренду в «Фрозиноне».

Фработта провел прошлый сезон в «Верное», где сыграл всего дважды – у него были проблемы с травмами.

В «Ювентусе» хотят, чтобы футболист начал регулярно выходить на поле и как можно скорее, поэтому отдали его в «Лечче».

Однако, после четырех матчей со старта сезона, Фработта так и не вышел на поле.

В туринском клубе было принято решение срочно вернуть футболиста и сразу же отправить его в «Фрозиноне», сообщает Calciomercato. Теперь Джанлука будет играть в Серии Б, но эта перемена должна помочь ему набрать форму и продолжить развитие карьеры.

Удачи, Джанлука!