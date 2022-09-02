Туринская Старушка
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Леандро Паредес объяснил свой выбор номера в «Ювентусе»

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Леандро Паредес присоединился к «Ювентусу» только вчера, прямо перед закрытием трансферного окна. Похоже, что теперь команду Аллегри ждет отличный сезон.

«Юве» неплохо начал, но составу не хватало мастерства и глубины в центре поля. Именно поэтому клуб так активно стремился подписать Паредеса.

Желание клуба и игрока совпало - теперь аргентинец в Турине. Он выбрал «32» номер и объяснил, почему.

«Почему «32»? Мне очень нравится это число, я играл под ним в «Бока Хуниорс», в «Эмполи» и в «Роме». Этот номер меня преследует», - цитирует Леандро Tuttomercatoweb.

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