«Так он работает над трансферами»: фанаты «Ювентуса» шутят над пьяными развлечениями Недведа

Вице-президент и живая легенда «Ювентуса» Павел Недвед отлично проводит время в Турине.

Чех зажигал с полуобнаженными девушками, а позже гулял по Турину, едва держась на ногах. Все прелести одного вечера из жизни Недведа попали на видео и быстро просочились в сеть. Болельщики «Ювентуса» не видят ничего плохого в том, как мужчина проводит свое свободное время. Фанаты даже встали на защиту Недведа, ведь очевидно, что Павел не хотел, чтобы подробности той ночи стали общественным достоянием.

Фанаты, конечно, сочувствуют чеху, но не упускают возможности пошутить над вице-президентом «Ювентуса». Делимся самыми забавными комментариями болельщиков:

«Самый спокойный вечер Недведа».

«Лицо Недведа, когда он утром открыл Интернет».

«Недвед ходит пьяным по Турину. Погба пытается проклясть Мбаппе. Рабьо играет за клуб. Аллегри – их тренер».

«Кажется, есть причина, по которой Недвед выглядит уставшим».

«Здесь мы видим, как Недвед неустанно работает над трансферами».

«По многочисленным просьбам «Ювентус» заменил «Золотой мяч» Недведа».

«Знаете… Это просто Недвед».

«Ди Мария после того, как прочел новости о Погба и увидел видосы Недведа».

«Срочные новости! Поль Погба наложил заклятие на вице-президента «Ювентуса» Павла Недведа и лишил его работы после того, как его уличили в публичном тискании женщин»

«Скажу своим детям, что это Павел Недвед».

Кажется, Недвед стал мемом.