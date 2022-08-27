С Шченсны, но без Бонуччи. Заявка «Ювентуса» на матч с «Ромой»

«Ювентус» завершил подготовку к сегодняшнему матчу с «Ромой» - в клубе представили заявку команды.

Можно отметить возвращение основного голкипера «Юве» Войчеха Шченсны, который пропустил первые два тура Серии А из-за травмы. Хотя поляк может остаться на скамейке, а ворота команды будет снова защищать Маттиа Перин.

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в заявку не попал, он продолжает страдать от перегрузки мышц и составляет компанию в лазарете Полю Погба, Анхелю Ди Марии и Федерико Кьезе.

Кроме того, молодой полузащитник Николо Фаджоли тоже отсутствует в списке. 21-летний футболист оставался на скамейке запасных в первых двух турах, возможно, сегодня мы видим еще одно подтверждение его скорого ухода в аренду.

А вот Аркадиуш Милик впервые попал в заявку «Ювентуса», приземлившись в Турине 48 часов назад. Скорее всего Милик не выйдет в основе, но вполне может получить игровое время в концовке встречи.

Вот заявка «Ювентуса» на матч с «Ромой»: