Бонек называет фаворита в матче «Ювентус» - «Рома» и защищает Аллегри

Збигнев Бонек – один из самых известных игроков, выступавших и за «Ювентус», и за «Рому», теперь эту славу с ним делит Пауло Дибала.

Бывший польский футболист провел по три сезона в каждом клубе. В Турине Бонек выиграл все: Скудетто, Кубок Италии, Кубок кубков УЕФА и Кубок Европы. Но в последнее время его отношения с «Юве» ухудшились. Бонек допустил несколько негативных замечаний о клубе, что побудило руководство не включать его в число 50 величайших звезд в истории «Ювентуса» в 2011 году.

В преддверии субботнего матча Бонек назвал фаворитом «Рому», хотя отметил, что зла на «Юве» не держит.

«Когда я выступал за «Ювентус», в команде играло шесть чемпионов мира и уровень был очень высоким», - заявил 66-летний специалист в интервью Il Messaggero.

«Рома» была сильным соперником для нас, те три замечательных года могли бы стать головокружительными, но мы упустили победу в Кубке европейских чемпионов с «Гамбургом».

«Сейчас руководство поддерживает тех, кто выиграл намного меньше, чем я. Андреа Аньелли послушал дураков и увлекся».

«Я никогда не говорил плохо о «Ювентусе», я тысячу раз просил принести мне доказательство моих слов: видео, аудио или текст интервью, но они этого не сделали».

«Сейчас я больше поддерживаю «Рому», но я не против «Юве».

По мнению польского специалиста, «Милан» и «Интер» являются фаворитами в борьбе за Скудетто, а не «Ювентус» Макса Аллегри.

«Очень сложно ярко вернуться. Если команда играет плохо, то зачастую это вина тренера. Хотя нужно сказать, что некоторые футболисты не справляются с задачей. Конечно, у «Ювентуса» на первом этапе работы Аллегри состав был намного мощнее».