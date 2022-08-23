Туринская Старушка
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Депай или Милик: кто на самом деле нужен «Ювентусу?

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Клуб не определился, какого нападающего подпишет этим летом.

В сферу интересов «Юве» в числе прочих входит форвард «Марселя» Аркадиуш Милик. Руководство «бьянконери» согласовало аренду 28-летнего поляка за 2 миллиона евро с правом выкупа за 8 миллионов.

Однако окончательное решение еще не принято, так как «Юве» сохраняет интерес к Мемфису Депаю. Сообщалось, что нидерландец планирует расторгнуть контракт с «Барселоной» и перейти в «Ювентус» на правах свободного агента. Однако пока стороны не могут договориться о зарплате игрока.

 «Бьянконери» нужен новый нападающий, способный поддержать Душана Влаховича в атаке. Серб эффективен, но у него нет опыта, и Макс Аллегри хочет помочь ему с партнером, компенсирующим этот недостаток.

По информации Tuttomercatoweb, что Аллегри предпочел бы работать с Миликом. Поляк опытен и уже выступал в Серии А. Это дает ему преимущество перед Депаем.

А кто из этой пары по вашему мнению больше подойдет «Старой синьоре»? Ответы оставляет в комментариях.

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