Сегодня Бремер может сыграть свой 100й матч в Серии А

Глейсон Бремер присоединился к «Ювентусу» этим летом и уже стал одним из основных игроков команды, а сегодня в матче с «Сампдорией» может зафиксировать важное личное достижение.

Бразилец перешел в «Ювентус», чтобы заменить Маттейса Де Лигта, который покинул команду Макса Аллегри, чтобы перебраться в «Баварию».

Глейсон провел часть предсезонной подготовки с новым клубом, и Макс Аллегри поставил его в «основу» на матч с «Сассуоло» в первом туре чемпионата. Бразилец играл вместе с Леонардо Бонуччи, но сегодня легендарный итальянский защитник на поле не выйдет. В паре с Грейсоном будет либо Даниэле Ругани, либо Федерико Гатти.

По данным Tuttomercatoweb, сегодняшний матч против «Сампдории» станет для Бремера 100м в Серии А.

Футболист переехал в Италию в 2018 году и провел 98 игр за «Торино», прежде чем перебраться в «Ювентус».