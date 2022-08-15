«Гатти должен выйти вместо Данило»: фанаты «Ювентуса» выбрали лучший состав на матч против «Сассуоло»

Сегодня вечером «Ювентус» проведет свой первый матч в новом сезоне Серии А. «Бьянконери» примут на своем поле «Сассуоло».

Болельщики туринского клуба выбрали самый лучший, по их мнению, состав «Юве» на первый матч в сезоне. Фанаты отдали предпочтение схеме 3-5-2, взгляните:

Вот несколько комментариев болельщиков:

Bizio87: «Чего мы вообще хотим получить с такой защитой и полузащитой…»

Domenico Mariondi: «Защита из трех игроков – лучший вариант».

Juve forever: «Бонуччи важен, да, он совершает ошибки, но это свойственно каждому. При этом он является огромным примером для новичков и молодежи».

Vanni Colombo: «Нужно играть в три защитника с Гатти справа… но нет, мы выпустим Данило, который просто не может нормально обороняться!»

Rodolfo Ferro: «Хотите увидеть, как гений ставит нового серба в оборону? Туда-сюда, туда-сюда… Одним словом, анчоус! Нужно его уволить».

А как вы считаете, хорош ли этот состав? Кого нужно выпустить на поле в первом матче чемпионата? Возможно, стоит изменить схему? Пишите, что думаете!