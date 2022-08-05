Элканн не считает «Ювентус» фаворитом Серии А

Лидер семьи Аньелли, Джон Элканн считает, что миланский «Интер», а не «Ювентус» является сильнейшим клубом Серии А.

«Бьянконери» не смогли выиграть трофей в прошлом сезоне, но укрепили свой состав перед стартом сезона предстоящего.

«Интер» выиграл Суперкубок и Кубок Италии, но уступил Серию А «Милану». Все три клуба считаются фаворитами гонки за Скудетто перед стартом сезона.

У «Ювентуса» есть все шансы на успех, если игроки команды будут в форме до конца сезона.

Однако, Элканн считает, что у клуба еще много работы, поэтому фаворитом он видит «Интер».

«Нужно быть осторожными в итальянском чемпионате, он сложнее, чем был раньше. «Интер» - сильнейшая команда, они настроены на победу, нельзя забывать и о «Милане», а также о «Роме», проделавшей отличную работу во время трансферного окна».

«Ювентусу» будет нелегко в и Европе, и в Италии, уровень в Серии А очень вырос», - цитирует Элканна Calciomercato.